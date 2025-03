Il Circolo Magnolia, in collaborazione con SoloMacello e Hardstaff Booking, torna a far vibrare l’Idroscalo di Segrate con l’edizione 2025 del Magnolia Stone Festival. Appuntamento per sabato 2 agosto per gli amanti dello stoner, doom, psych e hard rock, della distorsione e delle atmosfere più cupe e ipnotiche. Quest’anno, però, il festival si supera: in cartellone c’è un ritorno che mancava da un decennio, quello dei leggendari Fu Manchu maestri del desert rock che hanno pubblicato il loro 14mo album, “The Return Of Tomorrow”, la scorsa estate su etichetta At The Dojo Records. I Fu Manchu, band iconica della scena californiana, dopo dieci anni tornano finalmente in Italia per una data unica. Con il loro sound inconfondibile, un mix tra riff potenti, groove inarrestabili e un’estetica che omaggia la cultura surf e skate, hanno scritto pagine indelebili nella storia del rock.

Ad accompagnare i Fu Manchu ci saranno i King Buffalo, altra eccellenza statunitense che sbarca in Italia per una data esclusiva. Con album come Regenerator, The Burden of Restlessness e Acheron, la band di Rochester ha conquistato il pubblico internazionale grazie a un sound che fonde psichedelia, progressive rock e atmosfere oniriche.

Non poteva mancare Earthless, il power trio di San Diego che ha fatto della psichedelia il proprio manifesto. Con Mike Eginton al basso, Isaiah Mitchell (ex Black Crowes) alla chitarra e il mitico Mario Rubalcaba (Team Alva, Hot Snakes, Rocket From The Crypt) alla batteria, gli Earthless sono un’istituzione nel panorama rock internazionale. Il loro sound è un turbine di riff ipnotici e ritmiche incessanti.

A rappresentare l’Italia ci pensano gli Ananda Mida, collettivo stoner e psychedelic rock guidato da Max Ear (batterista degli OJM e direttore artistico di Go Down Records) e Matteo Pablo Scolaro, con la voce e la chitarra di Conny Ochs, vero e proprio trovatore del rock psichedelico. Completa la lineup il ritorno dei The Atomic Bitchwax, veterani della scena rock americana, pronti a portare sul palco del Circolo Magnolia il loro inconfondibile thunder-boogie, un mix esplosivo di energia e groove.

Orari: Porte ore 16:00, inizio concerti ore 16:30 Location: Circolo Magnolia, Via Circonvallazione Idroscalo 41, Segrate (MI). Prevendita: 45,00€ (acquistabile qui > https://link.dice.fm/hc23faf9ec26)

