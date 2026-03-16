L’attesa per i fan di Aldous Harding sta per terminare. La talentuosa cantautrice neozelandese ha ufficialmente annunciato l’uscita del suo nuovo album in studio, “Train on the Island“, prevista per l’8 maggio via 4AD. Il disco rappresenta il successore di “Warm Chris” del 2022 e vede il ritorno alla collaborazione con il celebre produttore John Parish, figura chiave nel sound dell’artista.

Ad anticipare il progetto è il singolo “One Stop“, accompagnato da un video diretto da Michelle Henning che non delude le aspettative di chi conosce l’estetica visionaria di Harding. Nelle immagini, l’artista si esibisce in una danza astratta e ipnotica all’interno di una gigantesca vasca metallica, creando un’atmosfera onirica e straniante che sembra anticipare le atmosfere del nuovo lavoro. Potete guardare il video qui sotto.

“Train on the Island” non è solo il frutto del sodalizio con Parish, ma vede la partecipazione di un ensemble di musicisti d’eccezione. Tra i nomi spiccano Joe Harvey-Whyte alla pedal steel guitar, l’arpista Mali Llewelyn, il sintetista Thomas Poli, il batterista dei Polar Bear Sebastian Rochford e, al basso, alla voce, alla chitarra e all’organo, Huw Evans degli H. Hawkline. Una line-up che promette un sound ricco e stratificato, in grado di esplorare nuove texture sonore senza tradire l’essenza folk e introspettiva della cantautrice.

Per celebrare l’imminente uscita, Harding ha inoltre annunciato un tour che toccherà Nord America ed Europa.



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