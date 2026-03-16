Si sono accesi i riflettori sul nuovo capitolo della carriera degli Interpol. La band newyorchese ha ufficialmente dato il via al proprio tour mondiale 2026, con una prima data infuocata tenutasi al James L. Knight Center di Miami lo scorso 7 marzo. Una serata speciale, non solo per il ritorno dal vivo per le icone dell’indie rock, ma anche per la prima uscita ufficiale del nuovo batterista dal vivo, Urian Hackney.



La notizia che ha scaldato il pubblico in attesa del concerto è però un’altra: nuovo materiale in arrivo. La band ha rotto il silenzio con un post sui social, criptico ma chiaro: “Siamo entusiasti di annunciare che presto pubblicheremo nuova musica. Non vediamo l’ora di condividerla con voi“. Una dichiarazione che ha fatto il giro del web in poche ore, alimentando l’attesa per quello che sarà il successore di The Other Side of Make-Believe (2022).

Ma andiamo con ordine. La data di Miami ha rappresentato anche il debutto sulle scene di Urian Hackney alla batteria. Il musicista, noto per le sue collaborazioni con Iggy Pop e con la sperimentale band The Armed, è stato chiamato a sostituire Sam Fogarino per la tornata di concerti in Nord e Sud America. La situazione di Fogarino è nota ai fan più attenti: nel 2023 il drummer storico (in gruppo dal 2000) era stato costretto a fermarsi per un delicato intervento chirurgico alla colonna vertebrale. Dopo un primo periodo di pausa in cui era stato sostituito da Chris Broome, Fogarino aveva fatto sapere di dover ancora fare i conti con “problemi di salute persistenti”, nonostante l’operazione fosse riuscita.

Ora la scelta è caduta su Hackney. La band non ha nascosto l’entusiasmo per il nuovo innesto: “Cercatelo, è fantastico”, hanno scritto sui profili ufficiali presentandolo ai fan.

Ma c’è un dettaglio cruciale che getta luce sul futuro prossimo della band: nonostante l’assenza dal palco, Sam Fogarino è comunque parte attiva del processo creativo. Gli stessi Interpol hanno confermato che il batterista ha suonato e co-scritto i brani del nuovo album in uscita. Un segnale importante, che testimonia come il cuore pulsante della band batta ancora all’unisono, in attesa di poterlo rivedere sui palchi.

Quel che è certo è che i prossimi mesi del 2026 si preannunciano come un anno di rinascita per gli Interpol, pronti a intrecciare nuovamente le loro ombre elettriche con la luce dei riflettori di tutto il mondo.



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