È un momento agrodolce per i fan dei maestri del post-rock islandese. I Sigur Rós hanno ufficialmente svelato le tappe conclusive del loro ambizioso tour mondiale che, negli ultimi anni, li ha visti esibirsi al fianco di orchestre locali nei palchi più suggestivi.

Quest’ultimo capitolo, che segna un traguardo fondamentale nella loro carriera, rappresenterà l’ultima occasione per il pubblico di assistere alla simbiosi perfetta tra la band, il direttore d’orchestra Robert Ames e le formazioni classiche locali. In scaletta, naturalmente, i brani del celebrato album del 2023 ‘ÁTTA’ , insieme a una selezione di gioielli tratti dal loro vasto repertorio.

L’atmosfera intima e monumentale di questi concerti è stata descritta perfettamente dal polistrumentista della band, Kjartan “Kjarri” Sveinsson: “Siamo elettrizzati all’idea di tornare ai concerti con l’orchestra a settembre. È sempre molto speciale sedersi in mezzo a un’orchestra, circondati da tutti questi musicisti fantastici con cui abbiamo suonato negli ultimi quattro anni. Un ringraziamento speciale va a chi è venuto a vederci, a tutti i musicisti, allo staff, e in particolare al nostro direttore e arrangiatore Rob Ames e alla nostra arrangiatrice principale, María Huld Markan Sigfúsdóttir.”

L’ultima offensiva europea dei Sigur Rós prenderà il via il 31 agosto 2026 da Edimburgo, per poi attraversare Scozia, Irlanda del Nord, Irlanda, Francia, Spagna e Portogallo. Il gran finale è previsto per il 20 e 21 settembre nella capitale tedesca, con due attesissime repliche alla Uber Eats Music Hall di Berlino.

Ecco il calendario completo dell’ultima possibilità di lasciarsi avvolgere dalla magia dei Sigur Rós in versione orchestrale: