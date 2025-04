La band hardcore di Baltimora torna con il primo disco dal 2021. I Turnstile sono pronti a tornare con il loro primo album dopo Glow On. Il nuovo lavoro, intitolato “Never Enough“, uscirà il 6 giugno sotto l’etichetta Roadrunner Records. Ad anticipare l’uscita del disco è l’omonimo singolo, accompagnato da un videoclip diretto dal frontman Brendan Yates e dal chitarrista Pat McCrory.

Prodotto dallo stesso Yates, Never Enough è stato registrato tra Los Angeles e Baltimora e segna il primo capitolo senza il chitarrista fondatore Brady Ebert, uscito dalla formazione. Al suo posto, la band ha accolto Meg Mills, che si unisce a McCrory, al bassista Franz Lyons e al batterista Daniel Fang per questo nuovo ciclo.

Intanto, i Turnstile hanno già in programma una serie di date festivaliere nella seconda parte del 2024, tra primavera, estate e autunno. In Europa arriveranno il 6 luglio a Barcellona poi Londra, Porto, Clisson, Ysselsteyn, per chiudere il ciclo di live il 29 giugno al festival di Glastonbury.

Glow On ha rappresentato una vera svolta per la band, valendosi di tre nomination ai Grammy 2023 e consolidando la loro presenza sulla scena alternativa. Nel 2023, il gruppo ha inoltre pubblicato l’EP New Heart Designs, contenente un remix di “Alien Love Call” realizzato con BadBadNotGood e Blood Orange, che ha ottenuto una candidatura come Miglior Registrazione Remixata ai Grammy 2024.



https://www.turnstilehardcore.eu/

https://www.facebook.com/turnstilehc

https://www.instagram.com/turnstileluvconnection/