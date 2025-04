Mac DeMarco ha svelato i primi dettagli circa il suo nuovo album in studio, previsto per agosto 2025, insieme a un tour internazionale che toccherà Stati Uniti, Europa, Regno Unito e Canada.



Il cantautore canadese ha confermato le novità con un breve ma significativo messaggio: “Ho un album in uscita ad agosto, ci vediamo ai concerti“. Il primo appuntamento è fissato per il 29 agosto al Greek Theatre di Los Angeles, seguito da una serie di date che si snoderanno fino alla fine dell’anno.

In Europa lo vedremo protagonista dal 21 ottobre quando inizierà il tour da Amsterdam per proseguire a Rotterdam, Parigi, Praga, Amburgo, Copenhagen, Stoccolma, Oslo, Berlino, Colonia, Brussels, Birmingham, Brighton, Londra, Cambridge, Bristol, Manchester, e chiudere il 17 e 19 novembre a Dublino.



Negli ultimi mesi, DeMarco ha tenuto alta l’attenzione con una serie di collaborazioni con artisti come Eyedress, Alan Palomo (Neon Indian) e Ryan Paris, dimostrando ancora una volta la sua versatilità e il suo stile inconfondibile.



Dopo l’approccio strumentale di Five Easy Hot Dogs e l’esperimento “infinito” di One Wayne G, il nuovo lavoro promette di tornare alle radici del suo sound, mescolando melanconia lo-fi, groove rilassati e testi ironici. Intanto, il tour sarà l’occasione per riascoltare i classici del suo repertorio e scoprire in anteprima i nuovi brani.



https://www.macdemarco.com/

https://www.facebook.com/MacDeMarco

https://www.instagram.com/macsrecordlabel/

https://www.instagram.com/macdememe.co/