Già il mese scorso, su queste pagine, avevamo annunciato il ritorno dei danesi Iceage grazie al video-singolo “Star”, un brano che squarciava il silenzio di cinque anni con urgenza punk e grazia sporca. Oggi la conferma arriva completa: il gruppo guidato da Elias Rønnenfelt ha svelato i dettagli del sesto album in studio, ‘For Love Of Grace & The Hereafter’, in uscita il 29 maggio via Mexican Summer.

Il disco segue ‘Seek Shelter’ del 2021 e conterrà 12 tracce, inclusa proprio “Star” (primo assaggio del ritorno dopo mezzo decennio) e l’opener “Ember”, che potete ascoltare qui sotto.

“I brani dovevano essere immediati, urgenti, crudi e veloci”, spiega Rønnenfelt. “Volevamo liberarci di ogni peso superfluo. Ciò che ci eccita di più è intercettare flussi di energia pura”.

‘For Love Of Grace & The Hereafter’ viene descritto come “l’album più compatto degli Iceage fino a oggi, persino lucido a tratti, ma mai abbastanza da smussare il suo battito”. Ci si trovano ululati senza parole, riff detunati che si piegano fino all’armonia, breakdown, battimani e una pausa corale caotica suonata apparentemente con dei pennywhistle.

Prodotto e mixato dalla band insieme a Nis Bysted, il lavoro trasuda “curiosità fondamentale e fiducia negli istinti” del quartetto. Il risultato? Luminoso, energetico, e dannatamente vivo.



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