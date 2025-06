Il pioniere della musica elettronica, il francese Jean-Michel Jarre, ci regala un documento imperdibile della sua performance epocale a Bratislava: “Live in Bratislava“, l’attesissima registrazione del concerto-evento “Bridge From The Future“, tenutosi il 12 maggio 2024 sulle sponde del Danubio, sarà disponibile dal 5 settembre in formato digitale, doppio CD, Blu-ray 4K e in una limited edition da vero cultore dell’arte elettronica.



Oltre 100.000 persone hanno invaso le strade di Bratislava per assistere a quello che è stato definito il più grande palco mai costruito in Slovacchia: una struttura monumentale, progettata dallo stesso Jarre, che ha trasformato il Ponte SNP in un’opera d’arte tecnologica. Con 170 tonnellate di attrezzature, 21 schermi LED, 150 proiettori e 400 droni coreografati, lo show ha mescolato musica, luce e architettura in un’esperienza sensoriale senza precedenti.

Ad arricchire la serata, Brian May (Queen) ha unito la sua chitarra iconica ai paesaggi sonori di Jarre, regalando un momento storico con una rilettura elettronica della “New World Symphony” di Dvořák e brani riarrangiati come “Bratislava Time” e “Rendez-vous Bratislava”.

Per chi non era tra il pubblico o vuole rivivere ogni dettaglio, “Live in Bratislava” arriva in diverse versioni: doppio CD con 22 tracce + booklet fotografico, Blu-ray 4K con lo spettacolo completo.

The Ultimate Collector’s Box: un cofanetto esclusivo con 2 CD, Blu-ray, vinile blu 10″ (contenente l’inedito “Bridge From The Future”), un libro fotografico di 40 pagine e molto altro.

«Abbiamo lavorato per catturare l’energia di quella notte e trasformarla in un’esperienza cinematografica», ha dichiarato Jarre. «È un regalo per chi c’era, ma anche per chi vuole scoprire la magia di Bratislava.»

Dopo questo trionfo, Jean-Michel Jarre torna sui palchi con un tour estivo che include due imperdibili date in Italia: il 3 luglio 2025 – Piazza San Marco, Venezia e il 5 luglio 2025 – Anfiteatro di Pompei per il BOP .- Beats of Pompeii.



https://www.jeanmicheljarre.com/

https://www.facebook.com/jeanmicheljarre

https://www.instagram.com/jeanmicheljarre