Sono passati otto anni dalla scomparsa di Mark E. Smith (nella foto). Ma il monolite post-punk si sta preparando a colpirci ancora: Ed Blaney annuncia l’album “finale”, ‘Post Script’, e promette “nove assoluti banger”.



Se c’è una band che ha sempre fatto della contraddizione una bandiera, quella sono proprio loro: The Fall. E ora, da oltre la tomba, Mark E. Smith riesce ancora a spiazzarci. Ecco spuntare un nuovo, ultimo, definitivo album di inediti. Si intitola ‘Post Script’ (edito da Cherry Red records) – come una nota a margine della storia, ma che promette di essere tutto fuorché marginale.

A dare l’annuncio, nel modo più anarchico e “fallico” possibile – cioè su Facebook – è Ed Blaney, ex membro della band e per un periodo manager. Il disco, dice Blaney, è stato completato e la sua uscita è “imminente”. E le sue parole non lasciano spazio a interpretazioni: “Un sogno per ogni fan dei The Fall, e anche di più… Nove assoluti banger”.

L’ultimo album che aveva visto la partecipazione di Smith fu ‘New Facts Emerge’ nel 2017, il trentunesimo capitolo di una discografia mostruosa. Poi, nel gennaio 2018, la morte del gigante di Manchester dopo una lunga battaglia contro un tumore ai polmoni e ai reni. Ma ora apprendiamo che la macchina creativa era ancora in moto: un altro album era già in cantiere prima del suo addio.

Secondo Blaney, i nastri sono stati rimessi a posto, missati e chiusi. Il titolo, ‘Post Script’, suona quasi come un testamento ironico, l’ultima delle sue sentenze in forma di canzone. Nessuna data di uscita ancora, ma l’attesa, per i devoti, sarà breve.

Per chi avesse bisogno di un ripasso: The Fall nacque dopo che Mark E. Smith vide i Sex Pistols al Lesser Free Trade Hall di Manchester. Il nome dalla Camus, l’anima dal caos. Esordio nel 1978 con l’EP ‘Bingo-Master’s Break Out!’, poi un’orgia di musica ipnotica, abrasiva, ripetitiva. Come diceva il loro più illustre fan, John Peel: “Sono sempre diversi, ma sempre gli stessi”.

Negli anni ’80, con Brix Smith alla chitarra, arrivarono i momenti di maggiore “successo” commerciale (si fa per dire): ‘The Wonderful and Frightening World of The Fall’, ‘This Nation’s Saving Grace’ e altri gioielli. Nel 2010, perfino una collaborazione coi Gorillaz per ‘Plastic Beach’.

E poi il silenzio. O quasi. Nel 2022, cinque ex membri avevano dato vita agli House Of All, definendosi un “progetto continuum della Fall Family”. Ma la famiglia di Mark E. Smith non l’aveva presa bene: “Estremamente offensivo e fuorviante”. Ora, con ‘Post Script’, la questione cambia prospettiva. Perché stavolta la voce è solo una, inconfondibile, e l’ultima parola – ancora una volta – spetta a lui.



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