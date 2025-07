Dopo anni di silenzio discografico, i leggendari King Crimson potrebbero presto tornare con un nuovo lavoro.

I King Crimson, icone del progressive rock inglese, non pubblicano un album in studio dal 2003, anno di uscita di The Power To Believe. Da allora, la band ha portato avanti tournée, cambi di formazione e numerosi live album. Nel 2022, molti li davano per conclusi, ma una recente intervista a Goldmine Magazine svela che il gruppo è al lavoro su un nuovo disco, dopo la pubblicazione del docufilm In The Court Of The Crimson King.

Jakko Jakszyk, cantante e chitarrista entrato nei King Crimson nel 2013, ha confermato le registrazioni in corso: “È stata un’esperienza incredibile, e in un certo senso, sta ancora continuando. Proprio ora stiamo lavorando a un nuovo album in studio dei King Crimson“. Jakszyk ha però precisato che tempi e modalità di uscita non dipendono da lui: “Non so quando uscirà o in che formato, ma sì, abbiamo lavorato a pezzi e qualche mese fa il management ci ha chiesto di procedere. Quindi sto registrando con l’idea che, prima o poi, verrà pubblicato in qualche forma“.

Il disco includerà brani inediti già suonati dal vivo e vedrà la partecipazione dell’ultima formazione della band: Robert Fripp, Mel Collins, Tony Levin, Pat Mastelotto, Gavin Harrison e Jeremy Stacey. Levin, storico bassista entrato nei Crimson nel 1981 insieme al chitarrista Adrian Belew, ha contribuito a capolavori come Discipline e ha suonato nei tour degli anni ’80, incluso il recente Beat Tour con Steve Vai e Danny Carey.



