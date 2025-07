Roger Waters, leggenda dei Pink Floyd e voce ribelle del rock globale, porta al cinema e in disco il suo ultimo, monumentale tour: “This Is Not a Drill – Live From Prague The Movie” arriverà nelle sale italiane dal 23 al 30 luglio (distribuzione esclusiva Nexo Studios), mentre l’1 agosto sarà disponibile in formato fisico e digitale l’album live, pubblicato da Legacy Recordings / Sony Music in diverse edizioni: box da 4 LP, DVD, doppio CD, Blu-Ray e digitale.

Annunciato come il suo “primo vero tour d’addio”, lo spettacolo – registrato il 25 maggio 2023 alla O2 Arena di Praga e diretto dal collaboratore storico Sean Evans – è molto più di un concerto: è un atto di denuncia contro “la distopia capitalistica in cui lottiamo per sopravvivere”, dedicato a “tutti coloro impegnati nella battaglia per l’anima dell’umanità”.

Tra atmosfere oniriche e messaggi brucianti, Waters ripercorre il suo immenso repertorio con 20 brani, tra cui: i classici dei Pink Floyd come “Us & Them”, “Comfortably Numb” e “Wish You Were Here”; i suoi pezzi solisti, tra cui “Is This The Life We Really Want?” e l’inedito “The Bar”, gemma rara per i fan.

Girato in 8K con audio rimasterizzato, il film offre una qualità senza precedenti, catturando la potenza dello show: luci ipnotiche, proiezioni provocatorie e una band d’eccezione, con Jonathan Wilson, Dave Kilminster, Jon Carin e altri talenti che danno vita a un’esibizione perfetta tra rock epico e jazz sperimentale.



