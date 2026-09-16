Il trio leggendario pubblica il 4 dicembre su Mute un doppio vinile e cd che raccoglie 13 tracce rimasterizzate.

Ci sono band che hanno scritto la storia della musica elettronica quasi per caso. i Telex sono esattamente questo: un trio belga che nel 1978, quando il synthpop era ancora inesplorato, piantò la propria bandiera a Bruxelles. Oggi, a distanza di decenni, Marc Moulin (1942-2008), Dan Lacksman e Michel Moers tornano con “Maxi”, album che raccoglie le versioni estese dei loro brani più celebri, rimasterizzate e rielaborate.

I membri superstiti hanno riaperto i nastri originali per creare nuove “maxi versions”, mantenendo lo spirito irriverente ma donando freschezza ai brani. un viaggio che attraversa tutta la loro carriera, fino al 2006, riscoprendo gemme come “Peanuts” e “Rendez-vous dans l’espace”.

Apre le danze “Moscow diskow”, che in questa nuova veste si trasforma in un vortice ipnotico. già nel 1979 gettò le basi per generi come house e techno. Il 1980 fu l’anno della loro partecipazione all’Eurovision con “Euro-vision”, mentre la cover di “Rock around the clock” – tutto il rock rimosso, solo l’orologio che ticchetta – valse loro un invito a Top of the pops nel 1979.

Dopo la scomparsa di Moulin nel 2008, i Telex annunciarono il ritiro. ma nel 2021 è iniziata la collaborazione con Mute, che porta ora a “Maxi”. per chi li ha amati, un ritorno a casa. per chi non li ha scoperti, l’occasione perfetta per immergersi in uno dei progetti più originali della musica elettronica.



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