Natasha Khan, la mente visionaria dietro Bat For Lashes, ha annunciato l’uscita di una edizione speciale per celebrare i due decenni di “Fur and Gold“, il suo album di debutto che conquistò la nomination al Mercury Prize e il cuore della scena alternativa.

In un’epoca di produzioni iper-lucide, “Fur and Gold” irruppe come un sogno a occhi aperti: un folk-pop oscuro, intriso di simbolismo, fiaba e pura poesia. Ora, quella pietra miliare viene restituita al pubblico con una veste rinnovata e un cuore immutato.

La stessa Khan, con la consueta onestà artistica, accompagna l’annuncio con parole che sono un vero e proprio tuffo nel suo universo creativo di allora:

“Il mio disco d’esordio ‘Fur and Gold’ ha quasi 20 anni, e occupa ancora un posto così speciale nel mio cuore. Riascoltare l’intero album recentemente, insieme al mio collaboratore e produttore David Kosten, mi ha strappato una lacrima di orgoglio… nessun compromesso, tantissimo spazio, suoni midi un po’ scarsi, testi ironici, tuoni e fulmini, cori da girl group, crepacuore e magia… il disco che avevo atteso per tutta la vita. Penso che regga ancora, e spero che sempre più persone possano vivere in questo universo con me.”

Un universo, il suo, che ora possiamo esplorare con una chiarezza senza precedenti. L’operazione di rimasterizzazione è stata affidata a Frank Arkwright, pluripremiato ingegnere del mitico Abbey Road Studios, promettendo di preservare l’essenza analogica e ipnotica dell’opera mentre ne restituisce ogni minima sfumatura.

Ma non è solo una questione di suono. Questa riedizione è un vero e proprio scrigno per collezionisti e fan di lungo corso. L’album sarà disponibile su vinile 180g nero per audiofili, ma la versione più ricca è senza dubbio il doppio CD Deluxe.

Oltre all’album originale rimasterizzato, il secondo disco è un viaggio nel tempo: una collezione di demo inediti registrati tra il 2005 e il 2006 – tra cui “Carrie”, “Healing Fire” e “Howl” – che svelano le prime, fragili incarnazioni di queste canzoni. Ad arricchire il tutto, performance d’epoca per i leggendari studi della BBC: la versione di “What’s A Girl To Do?” per il Live Lounge e “Tahiti” registrata per Rob Da Bank.

Un ritorno alle origini, quindi, ma anche una riscoperta. Per chi non c’era, è l’occasione perfetta per incontrare per la prima volta l’incantesimo di Bat For Lashes.



Tracklist:

2CD DELUXE

Disc 1 – Original Album, 2025 Remaster Horse and I Trophy Tahiti What’s A Girl To Do? Sad Eyes The Wizard Prescilla The Bat’s Mouth Seal Jubilee Sarah I Saw A Light

Disc 2 – Demos + Live

Carrie (Demo) Healing Fire (Demo) Rosie (Demo) Dark Time (Demo) Howl (Demo) Blood Red Shoes (Demo) Circle Song (Demo) What’s A Girl To Do? (BBC Live Lounge Version) Tahiti (BBC Rob da Bank Session) LP, 180g, black

Side A

Horse and I – 2025 Remaster

Trophy – 2025 Remaster

Tahiti – 2025 Remaster

What’s A Girl To Do? – 2025 Remaster

Sad Eyes – 2025 Remaster

The Wizard – 2025 Remaster

Side B

Prescilla – 2025 Remaster

The Bat’s Mouth – 2025 Remaster

Seal Jubilee – 2025 Remaster

Sarah – 2025 Remaster

I Saw A Light – 2025 Remaster

