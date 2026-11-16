Il producer britannico Kieran Hebden ha rielaborato il brano contenuto in “Renascent”, il disco con cui il progetto di Vini Reilly è tornato nel 2026 dopo sedici anni di silenzio. Il remix, pubblicato da London Records, dura quasi dieci minuti e conserva la chitarra originale mentre la proietta verso territori tech-house.



I Durutti Column hanno trascorso gran parte degli ultimi sedici anni lontano dai riflettori. Vini Reilly, il chitarrista che ha fondato il progetto a Manchester nel 1978 ed è stato tra i primi artisti messi sotto contratto dalla Factory Records di Tony Wilson, ha affrontato una serie di problemi di salute che hanno messo in dubbio la sua capacità di suonare. Poi, nel luglio 2026, è arrivato “Renascent”, un disco che ha segnato il ritorno del gruppo dopo “A Paean To Wilson” del 2010. Ora quel disco genera un’altra sorpresa: Four Tet ne ha tratto un remix.

Kieran Hebden ha preso “Your Shadow At Morning”, uno dei brani centrali di “Renascent”, e lo ha trasformato in una traccia di quasi dieci minuti, pubblicata da London Records. La versione originale dura poco più di quattro minuti; il remix di Four Tet la espande, mantenendo la chitarra di Reilly al centro ma aggiungendo sintetizzatori spaziali e un impulso ritmico che avvicina il brano alla pista da ballo.

Il remix conserva la voce e il tocco leggero della versione originale, lasciando che la chitarra di Reilly respiri all’interno di una struttura elettronica che non la sovrasta. Il risultato è un ibrido che funziona proprio perché non forza nessuna delle due parti.

Four Tet ha spiegato che la scoperta dei Durutti Column è recente. “Ho conosciuto i Durutti Column solo negli ultimi due anni e ho esplorato il loro catalogo meraviglioso”, ha detto. “Ha avuto un impatto importante su di me, quindi sono stato felicissimo quando è stato annunciato un nuovo album, e poi quando mi è stato chiesto di fare un remix mi è sembrato che l’universo stesse confermando che ero connesso a questa musica”.

“Renascent” è uscito il 31 luglio 2026 con la formazione che vede Reilly affiancato dal batterista Bruce Mitchell e dal producer e polistrumentista Keir Stewart, oltre alla cantautrice Caoilfhionn Rose in due tracce. Il disco ha ricevuto recensioni positive, con la critica che ha sottolineato come Reilly, nonostante le difficoltà degli anni passati, sia riuscito a mantenere intatta la sua cifra stilistica.

Il remix di Four Tet arriva a poche settimane da un altro appuntamento legato al mondo dei Durutti Column: il 19 novembre all’Albert Hall di Manchester si terrà “For Vini: The Music”, una serata in cui Stewart, Mitchell e altri musicisti eseguiranno brani del catalogo della band. Reilly non sarà presente a causa delle sue condizioni di salute.



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