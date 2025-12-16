I Guns N’ Roses hanno finalmente liberato due nuovi brani, “Nothin’” e “Atlas”, gettando ufficialmente i ponti verso l’attesissimo tour mondiale del 2026. L’annuncio arriva con qualche giorno di ritardo rispetto alla data inizialmente promessa (il 2 dicembre), ma l’attesa è stata ampiamente ripagata.

Le due tracce, ora disponibili in streaming su tutte le piattaforme, continuano a scavare nel ricco archivio delle sessioni di “Chinese Democracy” (2008), seguendo il solco tracciato dai recenti singoli “The General” e “Perhaps”. La grande differenza, però, risiede nella formazione: sia “Nothin’” che “Atlas” sono state infatti rivisitate e re-incise con il contributo fondamentale di Slash e Duff McKagan, assenti nel periodo delle demo originali.

“Nothin’” si presenta come una power ballad costruita attorno al pianoforte pulsante di Axl Rose, che accompagna la voce intensa del frontman prima di lasciare spazio a un lungo ed emozionante assolo di Slash. “Atlas”, invece, è un rocker mid-tempo guidato da riff di chitarra, con Axl che sfoggia la sua caratteristica estensione vocale nei registri più acuti.

L’uscita dei brani funge da perfetto antipasto per l’imminente tour mondiale 2026, annunciato dalla band la scorsa settimana. Questo doppio lancio non solo placa la fame dei fan dopo anni di attesa, ma segnala con forza che i Guns N’ Roses, nella loro formazione storica, sono più uniti e creativi che mai.



