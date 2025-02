Appassionati di indie, cultori del songwriting e nostalgici del ‘99: questa è la vostra occasione per vivere dal vivo un capolavoro assoluto. Pronti ad ascoltare live un capolavoro senza tempo, in due serate uniche, per un’esperienza imperdibile?

I Magnetic Fields celebrano i 25 anni di 69 Love Songs con un evento esclusivo in Italia: Stephin Merritt e la sua storica band, il 26 e 27 settembre 2025, porteranno sul palco dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma l’album che ha segnato una generazione.

Due serate, un’unica narrazione: il pubblico potrà ascoltare l’intero triplo disco nella sua sequenza originale, con arrangiamenti che esalteranno la magia delle composizioni di Merritt. Ad accompagnarlo ci saranno i membri storici della band: Sam Davol, Shirley Simms, Chris Ewen e Anthony Kaczynski.

La tappa italiana è parte di un tour che attraverserà Scandinavia, Regno Unito, Spagna e Portogallo, portando la leggendaria raccolta di canzoni d’amore e disincanto in un viaggio musicale senza tempo.



69 Love Songs by The Magnetic Fields