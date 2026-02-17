Un’intera generazione di appassionati di indie rock ha atteso questo momento. Broken Social Scene, il collettivo canadese celebre per i suoi mosaici sonori corali e ipnotici, ha finalmente rotto un silenzio discografico durato nove lunghi anni. Il nuovo album, intitolato “Remember the Humans”, è stato annunciato per l’uscita l’8 maggio prossimo sotto l’egida di Arts & Crafts, etichetta storica della scena di Toronto collegata ai componenti della band.

Non si tratta però di un semplice ritorno. “Remember the Humans” si profila come una riflessione profonda e matura, un’opera nata da un decennio di vita vissuta. A confermarlo è Charles Spearin, membro fondatore della band: “C’è un tipo di onestà diverso in questo disco. Abbiamo avuto successo, abbiamo perso amici, abbiamo perso genitori, siamo a questa fase della vita del ‘cosa succede dopo?'”.

Un elemento cruciale segna il ritorno alle origini creative: alla produzione siede nuovamente David Newfeld, architetto del suono di pietre miliari come “You Forgot It In People” (2002) e dell’omonimo del 2005. Spearin descrive la sua energia come “infantile e davvero contagiosa”, perfetta per incanalare il caos compositivo tipico della band: “Quando riceve un brano musicale che ama, oh mio Dio, rimbalza come un bambino”.

Il tracklist vede il prezioso ritorno di collaboratori storici che hanno scritto la leggenda dei BSS: Feist e Lisa Lobsinger, insieme alla talentuosa Hannah Georgas. L’anticipo del nuovo corso è il singolo “Not Around Anymore“, già disponibile con un videoclip che accompagna i fan in questo nuovo, attesissimo capitolo.

L’annuncio dell’album si accompagna a una notizia che farà felici i fan del live: i Broken Social Scene torneranno a calcare i palchi del Nord America nella prossima estate, in una tournée dal sapore di reunion. Ad affiancarli, in una bill davvero stellare, ci saranno i Metric – a loro volta freschi di annuncio di un nuovo album – e, ad aprire le serate, i compagni di etichetta Stars.

Questo triangolo d’oro della musica indipendente canadese promette serate di pura celebrazione, tra classici intramontabili e le nuove, attese textures di “Remember the Humans”. Il ritorno dei Broken Social Scene non è solo la pubblicazione di un disco, ma un vero e proprio evento culturale.



