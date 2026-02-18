La notizia arriva come un’onda anomala nel panorama del rock sperimentale, portando con sé non solo musica, ma un peso specifico di dolore e coscienza politica. Thurston Moore, icona indiscussa del noise e anima dei Sonic Youth, e Bonner Kramer (aka Kramer), il produttore leggendario dietro ai suoni eterei dei Galaxie 500, hanno annunciato un album in collaborazione che promette di essere molto più di un semplice disco.

Il titolo è una poesia, un’immagine evocativa e struggente: “They Came Like Swallows – Seven Requiems for the Children of Gaza” (Arrivarono come Rondini – Sette Requiem per i Bambini di Gaza). L’uscita è prevista per il 1° maggio via Silver Current Records, e a suggellare l’annuncio, la coppia ha condiviso il primo singolo, “Urn Burial”, accompagnato da un video musicale.

Può sembrare sorprendente che due musicisti legati da un’amicizia quarantennale debuttino solo ora in un album completo. Ma come spesso accade per le menti creative più affini, il momento giusto arriva quando c’è un messaggio che urla di essere espresso. Il nucleo dell’album ha preso forma durante una serie di sessioni invernali improvvisate a Miami. In un’atmosfera di creazione spontanea, Moore e Kramer si sono ritrovati a esplorare territori sonori comuni, arrivando persino a coverizzare “Insight” dei Joy Division, un brano del 1979. Quell’incontro, però, aveva bisogno di un contesto, di una ragione d’essere più profonda.

“Ciò che ne è venuto fuori è ‘They Came Like Swallows’, una sessione che abbiamo immediatamente sentito dovesse esistere come una preghiera per le anime tormentate dalla guerra delle famiglie di Palestina, continuamente decimate dalla brutalità del genocidio. Abbiamo concordato, al di là delle parole, di offrire la nostra musica come un attivismo sonoro e come un’energia benefica. Questo album è il nostro scambio di coppia per la dignità umana, è la nostra musica dell’anima per un qualsiasi barlume di pianeta pacifico.”

Le parole di Moore sono nette e non lasciano spazio a fraintesi. “They Came Like Swallows” si configura quindi come un’opera di protesta, un requiem laico e potentissimo dedicato alle vittime più innocenti di un conflitto che non accenna a placarsi. Non è solo un album, ma un gesto, un “activism sonic” che utilizza le frequenze e il rumore per creare uno spazio di lutto e, forse, di speranza.

Sebbene il primo assaggio “Urn Burial” (Sepoltura in Urna) dia già il tono funereo e meditativo dell’opera, ci si può aspettare la classica tensione tra la sperimentazione noise di Moore e le produzioni atmosferiche e profonde di Kramer. Sarà un viaggio in sette movimenti, sette requiem che promettono di essere tanto abrasivi quanto delicati, un tentativo di dare forma sonora a un dolore altrimenti inesprimibile.

Per chi segue Moore, questo nuovo capitolo arriva a breve distanza dal suo album del 2024, “Flow Critical Lucidity”, e dall’uscita della sua avvincente autobiografia “Sonic Life” (2023). Anche Kramer non è rimasto con le mani in mano, avendo pubblicato nel 2025 un album con il suo progetto Pan American, intitolato “Interior of an Edifice Under the Sea”.