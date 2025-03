I Gogol Bordello stanno tornando on stage con una lunga tournée autunnale, e l’Italia è pronta ad accoglierli con tre date imperdibili. 2 ottobre presso l’Hall di Padova , 3 ottobre presso il Live Club di Trezzo sull’Adda (Mi) e il 4 ottobre presso l’Estragon di Bologna. Special guest il duo punk rock londinese Bob Vylan.

Per chi ha già avuto il privilegio di vederli dal vivo, sa che non si tratta di un semplice concerto, ma di un’esperienza totalizzante. Il collettivo guidato dal carismatico Eugene Hutz porta in scena un vero e proprio impasto di punk, rock e tradizione gitana che si nutre della cultura dell’Est Europa per trasformarsi in pura elettricità musicale. Violini, fisarmoniche e chitarre si intrecciano in una danza frenetica che travolge il pubblico, mentre l’energia di Hutz si sprigiona in performance al limite dell’ipnotico.

Con oltre vent’anni di carriera, i Gogol Bordello hanno conquistato palchi di ogni angolo del pianeta, collaborando con icone della musica come Goran Bregovic, Madonna e Bernard Sumner. Ma il loro percorso non è solo una celebrazione di suoni e movimento: la band ha sempre intrecciato musica e impegno sociale. Nel 2022, poco dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, il gruppo si è mobilitato senza sosta per sostenere la causa ucraina, organizzando eventi benefici e collaborando con artisti del calibro di Patti Smith, The Hold Steady, Suzanne Vega e Matisyahu. La loro cover di Solidarity degli Angelic Upstarts è stata realizzata proprio per raccogliere fondi a sostegno dei soldati ucraini in convalescenza.

E se il palco è il loro habitat naturale, il loro viaggio musicale è stato recentemente raccontato nel documentario “Scream of My Blood: A Gogol Bordello Story“, prodotto da Liev Schreiber e accolto con entusiasmo nei festival cinematografici internazionali, tra cui il Tribeca Film Festival e il Varsavia International Film Festival.



