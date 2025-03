I These New Puritans, celebre band inglese di rock sperimentale, hanno annunciato l’uscita del loro attesissimo nuovo album, Crooked Wing, previsto per il 23 maggio sotto l’etichetta Domino. A distanza di cinque anni dall’ultimo lavoro, Inside the Rose (2019), i fratelli gemelli Jack e George Barnett tornano con due nuovi singoli: “Bells” e “Industrial Love Song,” quest’ultimo realizzato in collaborazione con la talentuosa Caroline Polachek.

Per la produzione del nuovo album, Jack Barnett ha collaborato con Graham Sutton, già al fianco della band per i precedenti lavori Hidden e Field of Reeds.

“Industrial Love Song” si presenta come un brano poetico e visionario, descritto da Jack Barnett come “un duetto tra due gru su un cantiere edile.” Nel brano, Caroline Polachek e Jack interpretano le voci delle due gru, che, pur non potendosi toccare, sperano di vedere le proprie ombre incrociarsi all’alba. Un’immagine romantica e malinconica, arricchita da un titolo che, come spiega Jack, “gioca con le aspettative dell’ascoltatore: non è quel tipo di ‘industriale’ che ci si aspetterebbe.”

Il video ufficiale del singolo è diretto dalla rinomata fotografa e regista Harley Weir.



https://www.thesenewpuritans.com/

https://www.instagram.com/thesenewpuritans/

https://www.facebook.com/TheseNewPuritans

Ph. Credit Holly Whittaker