Keanu Reeves torna a imbracciare il basso. La sua band, i Dogstar, ha annunciato ufficialmente un nuovo album e un tour mondiale che toccherà anche l’Italia con quattro date imperdibili.

A tre anni dalla loro reunion, la grunge-alt rock band californiana pubblicherà “All In Now” il prossimo 29 maggio via Dillon Street Records. Il disco segna la seconda release della nuova era e vede alla produzione niente meno che Nick Launay, leggenda del post-punk e dell’alternative rock mondiale. Chi conosce il suono di band come Gang of Four, Nick Cave, Yeah Yeah Yeahs e Amyl & The Sniffers sa bene cosa significa: taglio, attitudine e una produzione che sporca le chitarre quanto basta per farle arrivare dritte allo stomaco.

“Non vedevamo l’ora”, ha dichiarato Keanu Reeves parlando del nuovo lavoro. “Personalmente, ho amato ogni singolo istante. L’atteggiamento era: lavoriamo sodo e ANDIAMO”. Un’energia che si percepisce già nel singolo apripista, la title track “All In Now”, accompagnata da un video appena rilasciato.

Le date italiane

Il tour dei Dogstar attraverserà Europa e Stati Uniti tra agosto e settembre, ma sarà luglio il mese che porterà la band di Reeves nel nostro paese. Quattro le occasioni per vederli dal vivo:

11 luglio – Roma, Auditorium Cavea – Parco della Musica Ennio Morricone

– Roma, Auditorium Cavea – Parco della Musica Ennio Morricone 12 luglio – Bari, Nuova Fiera del Levante

– Bari, Nuova Fiera del Levante 14 luglio – Pordenone, Pordenone Blues & Co. Festival

– Pordenone, Pordenone Blues & Co. Festival 15 luglio – Milano, Teatro Arcimboldi

Prima dell’arrivo in Italia, la band farà tappa anche in Germania, Svizzera, Spagna e Portogallo. Il tour americano riprenderà ad agosto, con una tappa particolarmente attesa il 19 agosto allo storico Webster Hall di New York.



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