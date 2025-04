Dal 24 al 30 aprile, i cinema di tutto il mondo (compresi gli schermi IMAX®) ospiteranno una pietra miliare della storia del rock: “Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII“, il celebre film concerto del 1972, restaurato in 4K e Dolby Atmos per un’esperienza visiva e sonora senza precedenti.



Nel 1971, i Pink Floyd fecero storia diventando la prima band a esibirsi tra le rovine dell’anfiteatro romano di Pompei, in un concerto senza pubblico che sarebbe diventato un cult assoluto. Quell’evento, immortalato nel film diretto da Adrian Maben, è oggi riproposto in una versione meticolosamente restaurata, partendo dal negativo originale in 35mm ritrovato negli archivi della band.

«Pink Floyd: Live at Pompeii è un documento raro e unico della band nel periodo precedente a The Dark Side of the Moon», ha dichiarato Nick Mason.



Guidato da Lana Topham, direttrice del restauro per i Pink Floyd, il team ha lavorato fotogramma per fotogramma per preservare l’integrità dell’opera originale. Le immagini sono state scansionate in 4K, con colori rivitalizzati e un audio rimasterizzato da Steven Wilson (noto per i suoi lavori su “The Dark Side of the Moon” e “Wish You Were Here”).

«La scoperta del negativo originale è stata emozionante», ha raccontato Topham. «Ora possiamo finalmente vedere il film come era stato concepito, con i 90 minuti completi, tra performance live e i rari dietro le quinte agli Abbey Road Studios».



A completare l’esperienza, il 2 maggio uscirà l’album “Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII”, disponibile per la prima volta in vinile, CD, digitale e Dolby Atmos. Il nuovo mix di Wilson cattura l’essenza raw del concerto, con brani iconici come “Echoes“, “A Saucerful of Secrets” e “One of These Days“.

«I Pink Floyd sono parte del mio DNA musicale», ha confessato Wilson. «Remixare questo concerto è stato un onore: sembra che sia stato girato ieri».



Di seguito la tracklist della versione vinile di “Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII”:

Side A

Pompeii Intro

Echoes – Part 1

Careful With That Axe, Eugene

Side B

A Saucerful of Secrets

Set the Controls for the Heart of the Sun

Side C

One of These Days

Mademoiselle Nobs

Echoes – Part 2

Side D

A Saucerful of Secrets – Unedited

Careful With that Axe, Eugene – Alternate take