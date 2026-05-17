Dal 7 al 10 agosto 2026, la Valle dei Templi di Agrigento festeggia 10 anni di indipendenza sonora. E lo fa nel modo che conosce meglio: caricando il carrello di nomi da brivido. FestiValle 2026 aveva già annunciato nomi di spicco: Ezra Collective, APPARAT live band, Greentea Peng, Cory Henry & The Funk Apostles, Octave One e quei pazzi dell’Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp. Ora si aggiungono: Mace, in dj set notturno vista templi; Yu Su (ambient-hypnotica canadese/cinese); Sorvina (live da brivido tra hip hop e jazz berlinese); Lander & Adriaan (unica data italiana, jazz club percussivo); Il Est Vilaine (club culture cinematografica, prima volta in Italia).

Sul palco al tramonto (quello col Tempio dei Dioscuri sullo sfondo) spazio a Munir Hossn, The Josh Barry Experience e ancora Sorvina. Sul main stage, occhi sui Butter Funk Family (con due Grammy alle spalle) e sulla Banda Maje. Torna l’alba rituale de Il Risveglio degli Dèi al Tempio della Concordia all’alba trenta performer, teatro, musica rituale, e il sole che sorge tra le colonne come fosse un abbraccio pagano. Lì serata con Mind Enterprises e Fabio Celenza che festeggia 10 anni di carriera con live band e videomapping sul costone di tufo. E poi Le Feste Antonacci (italiani a Parigi) per scaldare le anime danzanti dell’8 agosto.

E durante il giorno, FestiValle Beach alla spiaggia di San Leone (dalle 12 alle 16, selector ufficiali, sabbia e sale).

E ancora Clan Acustico di Raffaele Costantino, per raccontare comunità musicali ai margini del mainstream.

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