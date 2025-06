Dopo un 2023 da ricordare – tra l’uscita dell’acclamato album di debutto “Scream from New York, NY” e i tour al fianco di The 1975 e Fontaines D.C. – la band newyorkese Been Stellar si prepara a conquistare il palco con questo nuovo capitolo. Il nuovo singolo “Breakaway” promette un sound intenso e riflessivo, un viaggio emotivo che potrebbe anticipare nuovi progetti.

Quando Sky (il chitarrista) mi ha fatto ascoltare l’idea iniziale, ho subito notato quel perfetto equilibrio tra “potenza e melodia”, rivelano. “La chitarra da sola trasmetteva già così tante sensazioni che le parole sono arrivate in modo naturale. In studio con Aron Kobayashi-Ritch, abbiamo registrato tutto dal vivo, cercando di mantenere quell’energia cruda e immediata.” – racconta il cantante Sam Slocum.



