Dopo oltre vent’anni di onorato servizio su Matador, gli Interpol cambiano casa discografica e si preparano a tornare con l’ottavo album in studio, This Mirror Weighs a Ton, in uscita il 28 agosto via Partisan Records (stessa label di IDLES, Geese e PJ Harvey). Un disco che il frontman Paul Banks definisce senza mezzi termini “uno dei più importanti della nostra carriera”.

Prodotto da Andrew Wyatt (già al lavoro con Charli XCX e Miike Snow) e mixato da David Fridmann (Flaming Lips, MGMT), il nuovo lavoro promette di essere il più corposo e stratificato del quartetto newyorkese. Archi, fiati, armonie vocali, chitarre acustiche e sound design sperimentale si fondono con la classica atmosfera oscura e ipnotica della band.

“Per me è un disco senza nessun pezzo da saltare”, racconta Banks a NME. “Abbiamo fatto un lavoro grandioso”. Diventato padre per due volte dopo The Other Side of Make-Believe (2022), il cantante sottolinea l’urgenza di realizzare qualcosa di duraturo: “Ero in uno stato d’animo di presa di coscienza, post-paternità. Volevo esserne orgoglioso. Ogni canzone è diversa, ma c’è uno spirito di ricerca dell’euforia, dell’illuminazione e della chiarezza. Molto autoanalisi, da qui il titolo”.

Il primo assaggio è la title track, sognante e ipnotica, che Banks stesso non esita ad avvicinare ai Massive Attack: “È un tipo di basso diverso, e Brad Truax ne è il responsabile. Una semplicità preziosa. Quella frase (‘this mirror weighs a ton’) parla dei temi del disco, e introduce suoni che non ti aspetti”.

Il secondo brano svelato è “See Out Loud”, più classica e pulsante, capace di guardare dritta agli album Antics ed El Pintor. La novità è il doppio lead vocale: accanto a Banks, per la prima volta dopo “PDA” (2002) e la rara “Song Seven”, torna a cantare il chitarrista Daniel Kessler. “Dan canta davvero bene, ha una postura interessante, un contraltare piacevole alla mia voce. Semplicemente non lo facciamo molto spesso”, spiega Banks. “Molte canzoni di questo disco hanno finali killer, e questa è una di quelle. Ci siamo divertiti a non porci limiti di struttura”.

Gli Interpol saranno in tour questo summer tra headline show (con Youth Lagoon, DIIV e julie), date a supporto dei SOMBR e festival, tra cui il CBGB Fest di New York il 26 settembre.



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