The Charlatans hanno svelato i dettagli del loro attesissimo 14° album in studio, We Are Love, il primo dopo otto anni di silenzio discografico. Il disco, previsto per il 31 ottobre sotto l’etichetta BMG, è stato co-prodotto da Dev Hynes (Blood Orange) e Fred Macpherson, con il contributo aggiuntivo di Stephen Street (storico collaboratore di band come The Smiths e Blur).

Le registrazioni hanno avuto luogo ai celebri Rockfield Studios in Galles, dove il gruppo realizzò nel 1997 il capolavoro Tellin’ Stories, e nel loro spazio personale Big Mushroom a Middlewich, nel Cheshire.

“L’idea di hauntology e psicogeografia si riflette nel nostro ritorno a Rockfield, un luogo carico di storia per i The Charlatans“, racconta Tim Burgess, frontman della band. “È stato un modo per onorare ogni membro che ha suonato con noi. Celebriamo il nostro passato, assorbiamo quell’energia e la reincarniamo in qualcosa di fresco, completamente nuovo.”

Il primo singolo estratto dall’album è la title track We Are Love, che strizza l’occhio ai suoni di icone mancuniane come New Order e The Smiths. Diverso da ciò che i fan potrebbero aspettarsi, il brano è comunque un piccolo gioiello.

https://thecharlatans.net/

https://www.facebook.com/thecharlatans

https://www.instagram.com/thecharlatans

We Are Love – Tracklist

Kingdom of Ours

We Are Love

Many A Day A Heartache

For The Girls

You Can’t Push The River

Deeper and Deeper

Appetite

Salt Water

Out On Our Own

Glad You Grabbed Me

Now Everything

THE CHARLATANS – TOUR 2025

December 6 – Leeds, O2 Academy

December 7 – Stoke, Victoria Hall

December 8 – Bath, Forum

December 10 – London, Roundhouse

December 11 – Manchester, Academy

December 12 – Glasgow, Barrowland