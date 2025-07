Robert Plant, mitica voce dei Led Zeppelin, ha ufficializzato l’uscita del suo nuovo album “Saving Grace“, realizzato con la sua band omonima, in uscita il 26 settembre per Nonesuch. Definendolo “un songbook dei lost&found”, Plant celebra un repertorio che spazia dal folk al blues, con cover di artisti come Memphis Minnie, Blind Willie Johnson, The Low Anthem e Bob Mosley (Moby Grape).

La formazione di Saving Grace include la vocalist Suzi Dian, il batterista Oli Jefferson, il chitarrista Tony Kelsey, il polistrumentista Matt Worley e il violoncellista Barney Morse-Brown. “Ridiamo molto, ed è essenziale per me“, ha detto Plant. “Non amo prendere tutto troppo sul serio. Questi musicisti hanno trovato la loro voce, e insieme abbiamo scoperto un suono unico.“

Il primo singolo è una rilettura di “Everybody’s Song” dei Low, brano del 2005 estratto da “The Great Destroyer”.

Plant è già in tournée estiva in Francia e Spagna, con queste tappe seguite poi in aututunno da quella americane:

17 Luglio – Vienne, FR – Théâtre Antique

19 Luglio – Salon-de-Provence, FR – Château de l’Empéri

21 Luglio – Marciac, FR – Jazz in Marciac

23 Luglio – Carcassonne, FR – Festival de Carcassonne

26 Luglio – Granada, ES – Palacio De Congresos

28 Luglio – Valencia, ES – Palau de les Arts

30 Luglio – Barcelona, ES – Teatro Liceo



ROBERT PLANT – SAVING GRACE TRACKLIST

Chevrolet

As I Roved Out

It’s A Beautiful Day Today (Moby Grape cover)

Soul Of A Man (Blind Willie Johnson cover)

Ticket Taker (The Low Anthem cover)

I Never Will Marry

Higher Rock

Too Far From You (Sarah Siskind cover)

Everybody’s Song (Low cover)

Gospel Plough

TOUR NORDAMERICANO (OTTOBRE-NOVEMBRE 2025)