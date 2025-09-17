l capolavoro del 2005 rinasce con un corposo cofanetto ricco di inediti, B-side e registrazioni live.

Gli Animal Collective celebrano i vent’anni del loro album seminale Feels con una sontuosa riedizione. Il gruppo ha annunciato Feels 20th Anniversary, una versione espansa su tre vinili che include ben nove B-side, demo precedentemente inediti e registrazioni dal vivo, in uscita il 17 ottobre per Domino su vinile, CD e in formato digitale.

Ad accompagnare l’annuncio, la band ha condiviso un assaggio di questo tesoro d’archivio: il demo mai ascoltato prima di “Grass“, uno dei brani più amati dell’album, che potete scoprire qui sotto.

Ma le sorprese non finiscono qui. Sempre per la stessa data, il collettivo sperimentale pubblicherà FeelsLive 04/05, una raccolta di performance registrate su MiniDisc durante i tour del 2004 e 2005, catturando l’energia ipnotica del gruppo in quel periodo cruciale. Questo album live sarà disponibile in formato digitale, su cassetta e, in un’affascinante operazione nostalgia, persino su MiniDisc.

Questo doppio lancio arriva in un momento di grande fermento per la band. Dopo l’uscita dell’ultimo album in studio Isn’t It Now? nel 2023, e il disco solista di Panda Bear Sinister Grift dello scorso marzo, gli Animal Collective hanno già offerto ai fan nuovi brani questa estate con il singolo split 7″ “Love on the Big Screen” / “Buddies on the Blackboard”.



