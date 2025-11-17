C’è un filo che unisce la cabarettistica oscurità di Kurt Weill alla sensibilità barocca e pop di Rufus Wainwright. Quel filo è ora teso in tutto il suo splendore in “I’m a Stranger Here Myself – Wainwright Does Weill“, il nuovo, sontuoso album tributo realizzato con i 40 elementi della Pacific Jazz Orchestra di Los Angeles, disponibile dal 21 Novembre.
Questo non è il classico disco di cover, ma il punto d’arrivo di un’ossessione decennale. Wainwright confessa che le canzoni di Weill hanno “a lungo ossessionato la sua immaginazione”, attratto dalla sua miscela unica di “musica pop con una sensibilità operistica, il profano con il divino”.
Il progetto, nato come residency al Café Carlyle di New York nel 2023, è esploso in una versione completamente orchestrata nel 2024 al Theatre at Ace Hotel di Los Angeles, sotto la direzione di Chris Walden. È in questo contesto dal respiro sinfonico che i classici di Weill trovano una nuova casa.
Cosa aspettarsi dall’album? Un approccio da cantautore: Rufus evita le improvvisazioni jazz per privilegiare il fraseggio narrativo. La sua “Mack the Knife” è controllata, sinistra e elegante, lontana dalle versioni più swinganti. Arrangiamenti magistrali: La Pacific Jazz Orchestra non sommerge, ma sostiene con magica moderazione, creando spazi ariosi anche quando lo swing esplode.
Collaborazioni d’eccellenza: L’album vanta la partecipazione della famosa Metropole Orkest dei Paesi Bassi in brani iconici come “Lost in the Stars”.
Un repertorio selezionato: Dal tormentato “Surabaya Johnny” alla malinconica “September Song”, Wainwright attraversa il repertorio weilliano con la cura di un erede, non di un imitatore.
“I’m a Stranger Here Myself” non imbalsama il passato, ma gli dà nuova vita. È un tributo che non suona come un doveroso omaggio, ma come un dialogo necessario e profondamente sentito tra due artisti fuori dagli schemi.
https://www.rufuswainwright.com/
https://www.instagram.com/rufuswainwright/
https://www.pacificjazz.org/
https://www.instagram.com/pacificjazzorch