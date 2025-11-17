I leggendari Bad Brains hanno annunciato l’uscita di “Live at the Bayou: Washington D.C. July 14, 1980 / March 15, 1981”, una release che i fan attendono da oltre quattro decenni.

Considerato il Santo Graal dell’hardcore, questo album cattura la band nel suo momento di massima furia creativa, ancor prima della pubblicazione del loro storico debutto discografico del 1982. Le registrazioni provengono da due serate al mitico club The Bayou di Washington D.C., immortalate in un periodo cruciale.

È l’epoca in cui i Bad Brains, di fatto “bannati da D.C.“ per la loro energia live travolgente, erano sul punto di trasferirsi a New York per diventare il fenomeno che tutti conosciamo. In queste tracce si respira l’urgenza pura della rivoluzione.

A garantire la qualità sonora di questo reperto storico ci ha pensato niente meno che il produttore leggendario Don Zientara. Zientara, genio dietro lo storico studio Inner Ear e architetto del suono di band come Minor Threat e Fugazi, ha curato personalmente il transfer e il mastering dai nastri originali.

La conferma dell’autenticità di quest’opera arriva dalle parole del bassista fondatore Darryl Jenifer: “Quando ho ascoltato ‘Live at the Bayou’ sono stato istantaneamente catapultato indietro nel tempo. Potevo sentire ogni riflesso nel mio playing e udire il PMA dei VERI BAD BRAINS”.

L’album, che sarà un cofanetto da collezione, includerà anche un booklet con note di copertina del critico del Washington Post Chris Richards e testimonianze di icone come Ian MacKaye e Henry Rollins.

Appuntamento al Record Store Day Black Friday, il 28 novembre 2025, per portare a casa un pezzo di storia vivente.



