I leggendari KMFDM tornano all’attacco con il loro ventiquattresimo album in studio, “ENEMY“, in uscita il 6 febbraio 2025 per Metropolis Records. L’annuncio arriva a poche settimane dall’inizio di un atteso tour europeo.
Il nuovo lavoro, un corposo LP di 11 tracce distribuite su doppio vinile, promette la potenza inconfondibile del sound della band, ma con alcune novità interessanti. La formazione vede il nucleo storico – Sascha “Käpt’n K” Konietzko, la voce iconica di Lucia Cifarelli e il batterista Andy Selway – arricchirsi dal contributo del chitarrista londinese Tidor Nieddu.
Tra le sorprese, spicca il debutto nella scrittura dei brani per Annabella Konietzko, figlia di Sascha, che ha co-firmato il pezzo “Yoü“. Un passaggio di testimone che aggiunge un ulteriore livello di significato al progetto.
Per anticipare l’uscita dell’album, la band ha pubblicato il primo singolo, “Oubliette“.
“ENEMY” arriverà appena due settimane prima che i KMFDM partano per una lunga tournée europea di 16 date, dal 21 febbraio al 12 marzo, che toccherà anche l’Italia. L’album si preannuncia quindi non solo come una nuova potente dichiarazione musicale, ma anche come la colonna sonora perfetta per i live che seguiranno.
https://kmfdm.net/
https://www.facebook.com/officialkmfdm
https://www.instagram.com/kmfdm_official