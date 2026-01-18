Dopo un’attesa di quasi trent’anni, le icone dell’indiepop britannico Heavenly squarciano il silenzio con un nuovo album e un tour che toccherà anche il Nord America.

Se negli ultimi decenni il nome Heavenly riecheggiava nelle playlist come una reliquia di un’epoca d’oro del pop indipendente, oggi si prepara a riconquistare le classifiche. La band, pietra miliare della scena Sarah Records e faro del sound jangle-pop anni ’90, ha annunciato l’uscita di Highway To Heavenly, il loro primo album inedito dal 1994. La data da cerchiare in rosso sul calendario è il 27 febbraio, pubblicato in piena autonomia attraverso la loro etichetta Skep Wax Records.

Non si tratta di una semplice reunion, ma di un ritorno organico e genuino. In studio, per forgiare queste nuove canzoni, si sono ritrovati i nuclei fondanti della band: Amelia Fletcher (voce), Peter Momtchiloff (chitarra), Cathy Rogers (batteria) e Rob Pursey (basso), affiancati dal batterista attuale Ian Button.

Un assaggio del disco lo abbiamo già avuto con lo scorso singolo “Portland Town”, ma è con “Excuse Me” che gli Heavenly lanciano il vero e proprio proclama del loro ritorno. Il brano è un perfetto concentrato del loro stile inconfondibile: riff di chitarra scintillanti, melodie irresistibili e quel tipico humour romantico e malinconico. La band lo descrive come il racconto di “un amore adolescenziale con la persona più nerd della scuola”, una definizione che cattura perfettamente l’essenza del loro sguardo sul mondo.

Ma il ritorno non sarà confinato solo in studio. Gli Heavenly sono pronti a riconquistare anche il palco con un tour primaverile in Nord America. Ad aprile saranno sulla East Coast e nel Midwest, con una data già iconica al Bowery Ballroom di New York il 18 aprile, in compagnia di Jeanines e degli Swansea Sound (quest’ultimi una sorta di supergruppo che vede Amelia, Rob e Ian suonare insieme a membri di The Pooh Sticks e The Dentists). A maggio, invece, la carovana si sposterà sulla West Coast, toccando San Diego, Los Angeles, San Francisco, Seattle, Portland e Vancouver.



https://www.instagram.com/heavenlyindie

https://www.facebook.com/HeavenlyGroupOfficial/

https://heavenlyindie.bandcamp.com/album/highway-to-heavenly