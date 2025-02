Gli Alabama Shakes sono tornati lo scorso mese con il loro primo concerto dal 2017, esibendosi al Bama Theatre di Tuscaloosa, Alabama. Poco dopo, hanno condiviso su Instagram uno scatto dallo studio con la didascalia: “Stiamo lavorando a qualcosa di entusiasmante!“. Brittany Howard, il chitarrista Heath Fogg e il bassista Zac Cockrell stanno registrando nuovo materiale con il producer Shawn Everett.

Ma arriva anche un altro annuncio: la band si esibirà al Minnesota Yacht Club Festival, che si terrà dal 18 al 20 luglio all’Harriet Island Regional Park di St. Paul, Minnesota. Saranno gli headliner di venerdì 18 luglio, insieme a Hozier, in una giornata che vedrà sul palco anche Sheryl Crow, Father John Misty, Hamilton Leithauser e altri artisti. Ma il calendario dei loro appuntamenti è lunghissimo e copre un arco temporale che va dal 16 luglio a Chicago per concludersi 29 settembre ad Irving in Texas, in mezzo altri 28 appuntamenti.

Nel mentre che la band si rimettesse in sesto, per trovare nuovo stimoli, la frontwoman degli Alabama Shakes, Brittany Howard, non è certo rimasta con le mani in mano. Negli ultimi anni ha pubblicato due album da solista, l’ultimo dei quali, What Now, è uscito lo scorso anno. Inoltre, all’inizio di questo mese ha fatto debuttare dal vivo il suo progetto hardcore Kumite.



https://www.instagram.com/alabama_shakes

https://www.facebook.com/theAlabamaShakes/

https://www.youtube.com/@AlabamaShakes