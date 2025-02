Dopo 13 anni di silenzio Patrick Wolf, icona indimenticabile della scena indie degli anni 2000, torna con un nuovo album: Crying the Neck, in uscita il 25 aprile per APPORT/Virgin Music. Questo lavoro è il seguito all’EP The Night Safari del 2023, che aveva già rotto un decennio di assenza. Wolf svela che si tratta del “primo capitolo di un progetto ambizioso”: quattro album ispirati alla ruota celtica dell’anno, con Crying the Neck ambientato tra luglio e settembre nell’East Kent.

Patrick racconta: “Questo album nasce dai mesi di Lughnasa e Mabon, un periodo in cui ho affrontato le sfide più dure della mia vita: la ripresa, la riabilitazione, la bancarotta e la dolorosa lotta contro il cancro di mia madre, scomparsa in un agosto che ora è il cuore narrativo di questo lavoro. Ma Crying the Neck è anche un tributo alla terra e al folklore dell’East Kent, il luogo in cui ho trovato rifugio e rinascita. L’album inizia con l’arrivo sull’isola di Thanet e si conclude nelle acque della baia dove nuoto ogni estate, un luogo che è diventato parte di me.”

On line è già disponibile il brano “Dies Irae”, un brano che cattura tutta l’intensità drammatica di Wolf. Il titolo, preso dalla Messa da Requiem, evoca il “giorno dell’ira”, ma Patrick lo trasforma in un inno alla vita: “È un’affermazione di coraggio negli ultimi giorni prima di perdere una persona amata, una scelta ribelle contro la disperazione, per vivere fino all’ultimo istante con amore e gioia.” Un messaggio potente, che risuona in ogni nota.



A sostegno del nuovo album il nostro farà anche un tour di 20 tappe, a maggio e inizio giugno, in giro per la Gran Bretagna e l’Europa con tappe a Manchester, Gateshead, Glasgow, Leeds, Londra, Bristol, Colonia, Amburgo, Leipzig, Berlino, Varsavia, Ghent, Amsterdam, Parigi, Zurigo, Monaco, Praga e Vienna mentre in Italia sarà il 31 maggio presso Santeria Toscana 31 di Milano e l’1. giugno presso l’Express Festival del Locomotiv Club a Bologna.



