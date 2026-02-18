A 40 anni dall’uscita, i Rush celebrano l’album che ha rivoluzionato il loro suono con una Super Deluxe Edition di “Grace Under Pressure“, in uscita il 13 marzo.

L’operazione va oltre il semplice rimaster: è un viaggio nell’intenzione artistica della band. Il cuore della riedizione è un inedito mix alternativo del 2025 a cura di Terry Brown, il produttore storico che proprio con quell’album aveva interrotto la collaborazione. Una riconciliazione sonora che offre una nuova prospettiva su un disco cruciale.

Geddy Lee, in rare note di copertina, spiega l’essenza del periodo: “Eravamo in un luogo musicale diverso, con nuove tecnologie – tastiere, campionatori, batterie elettroniche – e un nuovo ingegnere del suono. È stato un momento di grande cambiamento”.

L’edizione include anche il mix originale rimasterizzato, 37 minuti di live inediti e, soprattutto, mix in dolby atmos che, secondo il tecnico Richard Chycki, “rivelano l’intento della band” isolando dettagli prima nascosti.

Disponibile in formati CD/LP+Blu-ray, il cofanetto è un oggetto per collezionisti, con libro hardcover, artwork rivisitato e memorabilia d’epoca. Non una semplice nostalgia, ma la riscoperta di un disco che seppe trasformare la pressione tecnologica e creativa in un capolavoro di grazia rock.



