Il ritorno dei Foo Fighters non è mai solo un semplice “ritorno”. È un evento, una scossa tellurica che attraversa l’oceano e arriva dritta alle cuffie di milioni di fan. E questa volta, la scossa ha un nome preciso: “Your Favorite Toy”.

Dopo l’intensità emotiva e catartica di But Here We Are del 2023, la band di Dave Grohl è pronta a voltare pagina e a guardare dritto verso un futuro che profuma di gomma bruciata e riff distorti. Il nuovo capitolo discografico si intitolerà proprio “Your Favorite Toy” e arriverà nei negozi e sulle piattaforme digitali il 24 aprile via Roswell/RCA.

Non è solo il primo album dopo l’ultimo tour, ma è un disco che segna un passaggio di consegne importante: è il primo lavoro in studio con il nuovo batterista Ilan Rubin ufficialmente in formazione. Rubin, che si unisce al già solido nucleo di Dave Grohl, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear e Rami Jaffee, porta con sé una nuova linfa, e se il primo assaggio è questo, la direzione è più chiara che mai.

“‘Your Favorite Toy’ è stata davvero la chiave che ha aperto la porta al tono e alla direzione energetica del nuovo album. Ci siamo imbattuti in questo brano dopo aver sperimentato con suoni e dinamiche diverse per oltre un anno. Il giorno in cui ha preso forma, ho capito che dovevamo seguirne la scia. È stata la miccia che ha innescato la polveriera di canzoni che abbiamo finito per registrare per questo disco. Sembra qualcosa di nuovo.”

Un’ammissione preziosa che lascia intendere un lavoro di cesello durato mesi, in cui la band ha cercato e infine trovato la propria bussola. Il risultato è un brano che definire “una bomba” è riduttivo: è un tripudio di chitarre abrasive e una ritmica che non lascia scampo.

Oltre al singolo apripista, la tracklist di Your Favorite Toy includerà anche un altro pezzo già noto ai fan più attenti: la grintosa e cupa “Asking For A Friend”, pubblicata lo scorso anno, che promette di inserirsi perfettamente in questo mosaico sonoro fatto di distorsione e attitudine.

Registrato in casa (un “home recording” che sa di jam session e di spontaneità), il disco è stato co-prodotto dalla band insieme a Oliver Roman, che ne ha curato anche l’ingegneria del suono. Il mix è stato affidato alle mani esperte di Mark “Spike” Stent, garanzia di un sound potente e cristallino.

Se la notizia di un album in arrivo non fosse abbastanza, i Foo Fighters sono già pronti a calcare i palchi di tutto il mondo. La band ha recentemente annunciato una serie di date che li vedrà protagonisti, con un parco di opening act da far invidia a qualsiasi festival.

Ad accompagnarli in questa nuova avventura live ci saranno band del calibro di IDLES, Queens of the Stone Age, Mannequin Pussy, Gouge Away, Die Spitz, Otoboke Beaver e Fat Dog. Un mix esplosivo che conferma ancora una volta la generosità e lo sguardo sempre attento di Grohl e soci verso il meglio della scena rock alternativa.



La band intraprenderà un lungo tour che partirà l’8 maggio dalla Florida per concludersi, dopo 27 tappe, a Las Vegas il 29 settembre.



