Il musicista e produttore elettronico britannico Mark Pritchard si unisce a Thom Yorke, frontman dei Radiohead e The Smile, per un nuovo album collaborativo. Il loro primo lavoro insieme, intitolato Tall Tales, uscirà il 9 maggio sotto l’etichetta Warp. Il duo ha già condiviso un nuovo singolo, “This Conversation Is Missing Your Voice“, accompagnato da un suggestivo videoclip in bianco e nero diretto da Jonathan Zawada.

“This Conversation Is Missing Your Voice” è il secondo singolo estratto da Tall Tales, dopo il brano “Back in the Game“, pubblicato lo scorso mese. I due artisti hanno recentemente eseguito quest’ultimo brano per la prima volta dal vivo al Sydney Opera House, sorprendendo i fan durante il concerto di Pritchard.

In un comunicato stampa, Zawada viene descritto come una sorta di “terzo membro” non ufficiale del progetto, con i suoi videoclip per entrambi i singoli che fanno parte di “un lungometraggio sviluppato negli ultimi anni parallelamente alla creazione della musica“.

La collaborazione tra Pritchard e Yorke affonda le sue radici nel passato: i due hanno già lavorato insieme al brano “Beautiful People”, incluso nell’album di Pritchard del 2016, Under the Sun. L’ultimo lavoro solista di Pritchard, The Four Worlds, risale al 2018, mentre i The Smile hanno pubblicato due album lo scorso anno, Wall of Eyes e Cutouts.



