Kae Tempest ha pubblicato il suo nuovo singolo, “Statue In The Square”, anticipato in anteprima durante il programma di Nick Grimshaw su BBC 6 Music. Il brano segna un ritorno alla forma più cruda e sincera dell’artista, che si conferma ancora una volta una delle voci più autentiche e poliedriche della scena contemporanea, tra musica, poesia e teatro.

“Statue In The Square” colpisce fin dalle prime note per il suo ritmo incalzante, che fa da cornice a testi duri e diretti, in cui Tempest riprende il suo stile da MC degli esordi, quando si esibiva negli open mic. La produzione, affidata a Fraser T Smith (noto per aver lavorato con artisti del calibro di Stormzy, Adele e Dave), aggiunge una texture sonora ricca e coinvolgente, perfetta per accompagnare il flusso veloce e ipnotico delle parole di Tempest.



Questo nuovo lavoro arriva dopo il singolo del 2022, “I Saw Light”, realizzato in collaborazione con Grian Chatten dei Fontaines D.C. e incluso nell’album “The Line Is A Curve”. Con “Statue In The Square”, Tempest cattura ancora una volta l’essenza delle strade di Londra, restituendo le voci e le storie che risuonano nella vita quotidiana della città.

Il nuovo singolo è accompagnato da un video diretto da Boy Dykes, che include le voci di diversi membri della comunità, aggiungendo un ulteriore strato di autenticità e connessione umana al progetto.



https://www.kaetempest.com/

https://www.instagram.com/kaetempest/

https://www.facebook.com/kaetempest