C’è un luogo, in Italia, dove l’8 aprile 2026 il tempo si fermerà. Non per un guasto tecnico, ma per volontà di due dei più grandi architetti del suono contemporaneo. Quel luogo è il Teatro Comunale di Vicenza, e l’occasione è “Continuum – In the spirit of Ryuichi Sakamoto”, un evento che si preannuncia come una rarissima cerimonia laica in memoria del maestro giapponese.

A renderla possibile saranno Carsten Nicolai, in arte Alva Noto, e Christian Fennesz. Due nomi che per chi frequenta questo magazine non sono certo una novità, ma che in questa formula assumono i contorni dell’evento epocale. Se per il grande pubblico possono essere “i musicisti che hanno lavorato con Sakamoto” o “quelli della colonna sonora di The Revenant”, per noi rappresentano due pilastri opposti e complementari della musica elettronica: da una parte la rigorosa architettura algoritmica e la glaciale purezza digitale del fondatore della Raster-Noton; dall’altra il calore analogico, il rumore che diventa melodia e la chitarra trattata a tappeto della glitch music, di cui Fennesz è indiscusso patriarca.

Un’unica data italiana, che sa già di pellegrinaggio. Perché “Continuum” non è un semplice concerto. È la prosecuzione ideale di un dialogo artistico iniziato decenni fa e culminato nella triade di album (“Vrioon”, “Insen”, “Utp_”) che ha ridefinito il concetto di musica minimale per pianoforte ed elettronica. È il suono di un’amicizia e di una collaborazione profonda, quella che legava i due artisti a Sakamoto, scomparso nel 2023.

Sul palco della Sala Maggiore, il pubblico si troverà immerso in un flusso dove i confini tra i linguaggi si dissolvono. Non ci saranno soltanto note, ma un ecosistema percettivo totalizzante in cui il suono si fonderà con installazioni video e una messa in scena studiata per avvolgere lo spettatore. Sarà un viaggio nell’eredità di Sakamoto, fatta di silenzi carichi di tensione, di trame granulari e di quella commovente ricerca di bellezza che ha sempre unito questi tre artisti.

Per chi ha amato la poetica dell’autore di Merry Christmas Mr. Lawrence, e per chi vuole assistere a un capitolo fondamentale della storia della musica elettronica dal vivo, l’appuntamento è per mercoledì 8 aprile 2026 alle ore 21.00. Un’ora e un luogo per ritrovarsi, per ascoltare e per sentirsi parte di un continuum.

Biglietti: da 44,50 € a 57,00 € (Carta Cultura e Docente accettate) su www.tcvi.it e Ticketone.



https://www.alvanoto.com/

https://www.fennesz.com/

https://www.tcvi.it/it/eventi/stagione/concerti-virock/continuum/