La famiglia Animal Collective si allarga. Dave Portner (in arte Avey Tare) e Brian Weitz (Geologist) hanno ufficialmente dato vita a un nuovo progetto parallelo: si chiama Croz Boyce, un duo strumentale che pubblicherà l’album di esordio omonimo il prossimo 8 maggio via Domino.

Il nome è un omaggio al compianto David Crosby, e la dimensione familiare non finisce qui: a dare una mano nel mix del disco ci ha pensato infatti un altro membro del collettivo, Josh Dibb (Deakin). Un affare tra amici, insomma, che profuma di casa e di sperimentazione.

Ma come nasce Croz Boyce? La genesi è tanto romantica quanto naturale. Tutto ha avuto inizio cinque anni fa, con un brano intitolato “Brown Thrasher”, inserito in una raccolta benefica dedicata agli uccelli, For the Birds. Un piccolo gioiello sospeso, fatto di note acustiche che si aprivano a raggi di sole elettronici. Quel pezzo era proprio firmato da Portner e Weitz, ed era il frutto di un amore condiviso per le atmosfere bucoliche e primaverili.

A loro quella collaborazione piacque talmente tanto che, approfittando della pausa degli Animal Collective, impegnati con altri progetti, decisero di continuare a giocare insieme. Dall’inizio del 2023, con una costanza quasi rituale, Portner imbracciava la chitarra nel suo rifugio tra le Blue Ridge Mountains e mandava un’idea a Weitz, nel cuore pulsante di Washington D.C. Quest’ultimo reagiva agli spunti, stratificando suoni e trame, e rispediva il tutto al mittente. Un ping-pong creativo a distanza, interrotto solo da un paio di sessioni di mixaggio condivise—una nella rurale North Carolina e un’altra a Baltimora con Deakin. Il risultato? Un album nato con la semplicità di una lunga chiacchierata tra amici.

Ad anticipare il disco, possiamo già ascoltare il brano d’apertura, “Hanging Out With a Blueberry Pop” (letteralmente: “Uscire con un mirtillo”), un titolo che da solo racchiude tutta la poetica sognante del duo. Il pezzo è un flusso di coscienza sonoro, tranquillo e onirico, che conferma la direzione intrapresa: un viaggio strumentale lontano dalle coordinate più pop dei lavori principali della band, per immergersi in una dimensione più intima, rarefatta e pastorale.

L’uscita di Croz Boyce arriva a stretto giro di posta dal debutto solista di Geologist, pubblicato lo scorso gennaio. Il 2025 si preannuncia quindi come un anno ricco di fermento per l’universo creativo di uno dei collettivi più influenti degli ultimi vent’anni.



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