Dopo cinque anni dal monumentale album Fetch the Bolt Cutters (2020), Fiona Apple torna con un inedito originale, intitolato “Pretrial (Let Her Go Home)” con videoclip prodotto da Zealous e Special Operations Studios, è già disponibile online. Il brano, accompagnato da un videoclip composto da foto e video condivisi da donne sopravvissute alla detenzione preventiva, è un appello contro le ingiustizie del sistema della cauzione in denaro, che colpisce in modo sproporzionato le madri, in particolare quelle di colore.

L’artista ha tratto ispirazione dalla sua esperienza come osservatrice nei tribunali: “Per oltre due anni ho assistito a migliaia di udienze sulla cauzione. Troppe volte ho visto persone essere incarcerate solo perché non potevano pagare per la libertà. È stato straziante vedere madri e caregiver separate da chi dipende da loro“, ha spiegato Apple.

Da cinque anni Fiona collabora con l’organizzazione Free Black Mamas DMV, impegnata nel pagamento di cauzioni per donne nere detenute in attesa di processo. “Spero che questa canzone, insieme alle immagini che mi sono state donate, possa far luce sulle conseguenze della detenzione preventiva“, ha aggiunto, dedicando il brano alle donne che hanno vissuto questa esperienza e alle attiviste che l’hanno guidata nella sua comprensione del problema.

L’artista invita i fan a visitare il sito Let Her Go Home per un suo messaggio video, informarsi su Free Black Mamas DMV, offrirsi come osservatori legali o donare alla causa.

