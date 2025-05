The Black Keys hanno scelto una strada inedita per il loro prossimo lavoro, prodotto in autonomia e registrato agli Easy Eye Sound Studios di Nashville. Ad affiancarli, alcuni dei nomi più prestigiosi della scena: il premio GRAMMY Rick Nowels (già collaboratore di Lana Del Rey), il cantautore Daniel Tashian e il leggendario tastierista Scott Storch (Dr. Dre, The Roots).



Dopo “The Night Before” e “Babygirl“, arriva il nuovo singolo “No Rain, No Flowers“, che conferma la svolta più orientata alla songwriting del duo.

“Con Rick Nowels avevo già lavorato a Ultraviolence di Lana Del Rey, ma non avevamo mai collaborato con un pianista e autore nel modo in cui è successo questa volta. È scattata subito un’intesa speciale“, racconta Dan Auerbach.

Patrick Carney aggiunge: “Volevamo andare dritti alla fonte, lavorare fianco a fianco con chi la scrittura la vive in profondità. Daniel Tashian è stato uno dei primi artisti che ho conosciuto quando mi sono trasferito a Nashville, e su Scott Storch abbiamo sempre avuto un debole“.

Se in passato il duo ha spesso privilegiato collaborazioni con altri musicisti, stavolta la scelta è caduta su autori puri, segnando un approccio più riflessivo e strutturato. Un esperimento che, a giudicare dai brani usciti finora, promette bene.



http://www.TheBlackKeys.com

https://www.instagram.com/theblackkeys

https://www.facebook.com/TheBlackKeys/