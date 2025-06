Il collettivo femminista Chicks on Speed, storica realtà artistico-musicale nata a Monaco di Baviera tra punk, electroclash e sperimentazione, ha annunciato l’uscita di “HEARTopia“, un imponente box set che ripercorre la loro carriera quasi trentennale. Pubblicato da Grönland Records il 17 ottobre, il cofanetto includerà singoli iconici come “Euro Trash Girl”, “Glamour Girl” e “We Don’t Play Guitars”, collaborazioni con artisti del calibro di Peaches e Le Tigre, e tutti gli album del gruppo. In più, conterrà “HEARandNOWtopia”, il loro primo nuovo album in 11 anni.

La dichiarazione: “Questo box set è una celebrazione delle collaborazioni che Melissa ed io abbiamo creato, con noi come catalizzatrici – riflette il potere dell’azione collettiva e della sperimentazione radicale come forma di intelligenza artistica dal potenziale trasformativo“, ha spiegato Alex Murray-Leslie, cofondatrice del gruppo. “È un impegno verso questo mondo: immaginarlo e cambiarlo attraverso l’arte e l’azione sociale, come forma di resistenza e rinnovamento di fronte alle urgenze planetarie del nostro tempo.”

Sebbene i dettagli completi del box set e del nuovo album non siano ancora stati svelati, le Chicks on Speed hanno condiviso il singolo “Meat&drag“, un brano dubby ispirato alle teorie della filosofa Sophia Efstathiou sull’analogia tra la fluidità della carne (rivelata dalle pratiche di sostituzione della carne) e quella del genere (esplorata attraverso il drag).



http://chicksonspeed.com/

https://www.facebook.com/chicksonspeed

https://www.instagram.com/chicksonspeed/

https://chicksonspeed.bandcamp.com/music