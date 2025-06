A quasi trent’anni dalla sua uscita originale, Mic City Sons, l’ultimo album degli Heatmiser – il gruppo di Portland che lanciò Elliott Smith prima della sua carriera solista – sta per tornare in una nuova edizione espansa. La Third Man Records ha infatti annunciato la riedizione rimasterizzata dell’album, prevista per il 25 luglio 2024, arricchita con 12 tracce bonus tra rarità e materiale inedito.

Oltre alla versione rimasterizzata dell’album originale, il nuovo cofanetto includerà: una versione “rock” alternativa di “Christian Brothers“, uno dei brani più celebri di Elliott Smith; la versione originale però apparve nell’album solista di debutto di Elliott Smith (Roman Candle, 1994), ma la take registrata con gli Heatmiser ha un sound completamente diverso, più aggressivo e elettrico.



Nel box set troverete anche demo e take alternativi mai pubblicati, brani rimasti incompiuti che i membri del gruppo hanno completato per questa occasione e materiale d’archivio risalente alle sessioni del 1995-1996.

I membri sopravvissuti degli Heatmiser – Neil Gust (voce/chitarra), Sam Coomes (basso) e Tony Lash (batteria) – hanno lavorato a stretto contatto con Third Man Records per questa riedizione, dopo la positiva esperienza dell’antologia The Music of Heatmiser.

“Riascoltare quei nastri è stato un viaggio nel tempo“, racconta Tony Lash. “Abbiamo trovato materiale che era praticamente finito ma mai mixato, idee abbozzate che non avevamo avuto modo di sviluppare. Mi ha fatto capire quanto potenziale avessimo come band, se solo fossimo riusciti a superare le nostre divergenze personali.”

Gli Heatmiser si sciolsero nel 1996 proprio mentre Elliott Smith iniziava a ottenere riconoscimento come artista solista. Neil Gust ricorda con amarezza quel periodo: “Elliott diventò improvvisamente questa star, e di colpo i progetti che avevamo fatto insieme svanirono. Fu doloroso, ma questa riedizione è un modo per celebrare ciò che siamo riusciti a creare insieme.“