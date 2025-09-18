I Green Day hanno appena svelato il teaser trailer di “New Years Rev“, una nuova commedia cinematografica punk rock che promette di catturare l’essenza selvaggia e irriverente dei loro primi giorni on the road.

Il film, prodotto dalla band in qualità di executive producer, segue le avventure di una giovane e affamata band punk (interpretata da Mason Thames, Kylr Coffman e Ryan Foust) che si mette in viaggio per la California dopo aver creduto, erroneamente, di aver ottenuto il concerto della vita: aprire per i Green Day al loro show di Capodanno a Los Angeles.

Ciò che segue è un road trip “chiassoso, confusionario e pieno di avventure”, un’immersione totale nel lato più autentico e caotico della vita rock’n’roll. Il teaser di 55 secondi, accompagnato dall’inconfondibile sound di “Holiday“, ci regiona un assaggio di ciò che ci aspetta: i tre ragazzi che elaborano il piano, finiscono nei guai con un carro attrezzi scorbutico, suonano in quello che sembra uno skate park e persino vedono i Green Day dal vivo.

L’atmosfera ricorda Almost Famous incontra Get Him to the Greek, ma con tutto lo snark e lo spirito che hanno reso i Green Day le leggende che sono oggi. A commento dell’operazione, Billie Joe Armstrong ha condiviso un ricordo di quei giorni in van:

“I giorni in van sono leggendari. Guidavi tutta la notte senza dormire per suonare un show per 10 ragazzi nel seminterrato di un amico di un amico, a 50 miglia da qualsiasi posto avessi mai sentito nominare. Ma lo rifacevi il giorno dopo, e quello dopo ancora. Perché lo stavi facendo con i tuoi compagni di band, che diventano la tua famiglia, ed è qualcosa di completamente diverso da tutto ciò che hai mai conosciuto. È elettrico. Che abbiano inizio la musica e le marachelle”.

Il cast vanta anche nomi noti come Jenna Fischer e Angela Kinsey (celebrate per The Office), Bobby Lee, Fred Armisen, Sean Gunn e Ignacio Diaz-Silverio. Alla regia e alla sceneggiatura c’è Lee Kirk, marito della Fischer.

Prodotto in collaborazione con Live Nation, “New Years Rev” non ha ancora una data d’uscita ufficiale, ma il trailer è già qui sotto.

https://greenday.com/

https://newyearsrevmovie.com/

https://www.instagram.com/greenday

https://www.facebook.com/GreenDay