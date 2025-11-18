Venti anni non sono solo un traguardo. Per un’opera come The Greatest di Cat Power, sono un’eredità. E Chan Marshall, piuttosto che limitarsi a guardarsi indietro, ha scelto di riaccendere quella fiamma, di ridarle vita con un annuncio che farà vibrare il cuore di ogni appassionato.

La notizia è doppiamente preziosa: non solo Cat Power si imbarcherà in un tour anniversario per suonare l’intero capolavoro del 2006 dal vivo, ma lo farà accompagnata da un nuovo, intenso EP dal titolo Redux.

Questo non è un semplice disco di bonus track. Redux è un ponte gettato tra il passato e il presente. Un tributo che unisce l’omaggio ai giganti della musica e una rilettura intima del proprio percorso. Al suo interno troviamo: una cover profonda e viscerale di “Try Me” di James Brown, già disponibile all’ascolto. La reinterpretazione dell’immortale “Nothing Compares 2 U” di Prince/Sinead O’Connor e una nuova, ipnotica versione di “Could We”, brano tratto proprio da The Greatest.

La genesi di quest’ultimo traccia è particolarmente significativa. La nuova incisione di “Could We” si basa sull’assolo arrangiamento che Dirty Delta Blues – la storica band di quel periodo – sviluppò durante il tour originale. E proprio con loro, una formazione di culto composta da Judah Bauer alla chitarra, Gregg Foreman alle tastiere, Erik Paparozzi al basso e Jim White (dei Dirty Three) alla batteria, Chan ha registrato questo nuovo EP, ricreando quella magia in studio.

Redux sarà disponibile dal 23 gennaio 2026 in digitale e su vinile 10″ per Domino, un oggetto da collezione per completare la narrazione di un album che ha definito un’epoca.

Ma la vera promessa è quella dal vivo. L’attesa si materializza in un calendario europeo fitto e avvincente, un pellegrinaggio che, nell’autunno del 2026, porterà l’intensità di The Greatest in alcune delle sale più iconiche del continente.



CALENDARIO TOUR EUROPEO 2026