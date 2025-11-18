Torna il jazz d’autore nell’anfiteatro romano di Pompei: il 22 luglio 2026 il bassista e compositore Marcus Miller guiderà un concerto-evento per celebrare i 100 anni dalla nascita di Miles Davis. L’appuntamento, inserito nel cartellone della terza edizione di Beats of Pompeii (BOP), riunirà una formazione eccezionale di musicisti che hanno scritto la storia del jazz moderno. Con Miller, già collaboratore storico di Davis e co-autore di capolavori come “Tutu” e “Amandla”, saliranno sul palco alcuni dei protagonisti della rivoluzione musicale del trombettista: Bill Evans al sax, che negli anni ’80 fece parte della band di Davis contribuendo al suo rinnovato corso elettrico; Mike Stern alla chitarra, six-time Grammy nominee e voce innovativa dello strumento; Mino Cinelu alle percussioni, già membro dei Weather Report e compagno di tour di Davis nel periodo più vibrante. A completare l’all-star band, tre talentuosi interpreti della scena contemporanea: Russell Gunn alla tromba, a sua volta nominato ai Grammy e riconosciuto come una delle voci più originali del jazz afro-americano; Brett Williams alle tastiere, apprezzato per il suo linguaggio ibrido tra jazz, gospel e R&B; Anwar Marshall alla batteria, rappresentante di spicco della nuova generazione jazz.



L’evento, dal titolo “We Want Miles!“, non si propone come una semplice rievocazione ma come una rilettura in chiave contemporanea del repertorio davisiano, con l’obiettivo di catturare lo spirito rivoluzionario e il groove che resero il maestro un’icona senza tempo. L’annuncio arriva dopo il doppio sold out dei Marillion (25-26 luglio), il live degli americano Savatage (27 luglio) che si esibiranno accompagnati da un’orchestra di 27 elementi; e gli svedesi Opeth (10 luglio) pilastri del progressive metal internazionale. Il programma, in evoluzione, conferma la vocazione eterogenea del festival, che unisce rock progressivo, metal e jazz di altissima levatura in un dialogo unico con l’eccezionale cornice archeologica. I biglietti per il tributo a Miles Davis sono in vendita su ticketone.it.

B.O.P. è promosso dal Ministero della Cultura e dal Parco Archeologico di Pompei, realizzato in collaborazione con il Comune di Pompei e la Regione Campania, con la direzione artistica di Giuseppe Gomez. L’organizzazione è curata da Blackstar Entertainment e Fast Forward.



https://www.instagram.com/beats_of_pompeii/

https://www.instagram.com/therealmarcusmiller/