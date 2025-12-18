Dopo settimane di febbrili speculazioni online, alimentate dalla loro comparsa in lineup festivalieri di primissimo piano come Coachella e NOS Alive, l’identità del progetto enigmatico TOMORA viene oggi portata alla luce. E non poteva trattarsi di una collaborazione più iconica: TOMORA è l’unione di due mondi sonori pionieristici, quelli di Tom Rowlands (metà leggendaria dei The Chemical Brothers) e della visionaria artista norvegese AURORA.

Il loro debutto, il singolo “Ring the alarm”, è disponibile su Capitol Records, accompagnato da un videoclip ipnotico.

Il viaggio inizia con un segnale digitale, un allarme che risuona ossessivo, per poi esplodere in un groove di bass drum implacabile. La voce di AURORA irrompe come un raggio di luce, trasformando il ritornello di tre parole—“Ring the alarm“—da potenziale avvertimento in un invito irrefrenabile alla liberazione. È un pezzo che sembra fluttuare tra le ere, un omaggio alla potenza fisica del vinile a 33 giri riattualizzata per il XXI secolo.

In una dichiarazione congiunta, i due artisti spiegano l’essenza del progetto: “Volevamo che TOMORA fosse una band, non due individui. È il nostro sentimento musicale che prende vita“.

La loro sinergia non nasce dal nulla. Il destino li ha fatti orbitare l’uno attorno all’altra più volte: AURORA ha prestato la sua voce celeste al pluripremiato album dei The Chemical Brothers No Geography (GRAMMY Award 2019), mentre Tom Rowlands ha messo il suo genio produttivo al servizio di alcune tracce dell’acclamato disco di AURORA del 2024, What Happened To The Heart?. Quella chimica naturale, quell’alchimia sperimentata in studio, ha inevitabilmente portato a questo punto di non ritorno: la nascita di un duo vero e proprio.



https://www.tomora.com/

https://www.instagram.com/tomora/