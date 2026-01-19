Nell’era del remix e della riscoperta, tre voci distintive della scena musicale indipendente britannica scelgono una strada più intima e audace. Bernard Butler (ex-Suede), Norman Blake (Teenage Fanclub) e James Grant (Love and Money) non sono un supergruppo nel senso tradizionale. Sono archeologi e alchimisti, e il loro nuovo progetto, ‘Murmurs’, in uscita il 27 marzo per 355 Recordings, ne è la prova.

Dopo l’omonimo debutto del 2025, il trio non presenta una collezione di inediti, ma compie un gesto poetico: riportare in vita, trasformandole, gemme dei propri cataloghi personali. È un dialogo a tre voci, un riannodare i fili di carriere parallele in un unico arazzo sonoro.

L’anteprima, ‘Lonely Night’, è un manifesto di questa filosofia. Scritta originariamente da Norman Blake come bonus track per l’album dei Teenage Fanclub ‘Shadows’ (2010), viene qui trasfigurata. L’arrangiamento soulful, la chitarra malinconica e pregna di sentimento di Butler, e le voci intrecciate dei tre, ne estraggono una venatura di desiderio e nostalgia che forse era solo accennata nella versione originale. È la magia di un nuovo sguardo collettivo su un’idea passata.

Ma ‘Murmurs’ non è solo uno sguardo introspettivo. Il trio apre le porte a un ospite speciale: ‘Me & Magdelana’, l’unico brano non firmato dal trio, è una composizione di Ben Gibbard (Death Cab For Cutie), scritta per i Monkees. La sua inclusione è un indizio: il disco è un atto di amore per la canzone in sé, indipendentemente dalla sua origine.

L’uscita, prevista in CD, digitale e in preziose edizioni limitate in vinile cristallo e argento, sarà seguita da un tour primaverile nel Regno Unito. Dal Kendal Brewery (22 aprile) alla Cadogan Hall di Londra (24 aprile), fino al Crookes Social Club di Sheffield (28 aprile), sarà l’occasione di ascoltare dal vivo queste “conversazioni musicali”, dove il passato di ognuno diventa patrimonio comune e materia viva per il presente.



