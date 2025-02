Il 14 marzo 2024 segna una data importante per gli amanti della musica elettronica: Etienne De Crècy, uno dei nomi più autorevoli e influenti della scena internazionale, torna con il suo nuovo album, Warm Up. Pubblicato da Pixadelic, il disco rappresenta una svolta significativa nella carriera del produttore francese, noto per essere uno dei padri del movimento French Touch e per aver contribuito a definire il sound della house music globale.

Anticipato dal singolo World Away, realizzato in collaborazione con Alexis Taylor degli Hot Chip, Warm Up si presenta come un progetto ambizioso e ricco di sfumature. Il brano, già disponibile su YouTube, è un perfetto esempio della nuova direzione artistica di De Crècy: un mix di melodie accattivanti, testi introspettivi e produzioni impeccabili.

Ma Warm Up non è solo un album di musica elettronica. È il primo progetto in cui Etienne De Crècy si cimenta con canzoni “vere e proprie”, abbandonando temporaneamente i ritmi frenetici del clubbing per esplorare territori più intimi e riflessivi. Il risultato è una raccolta di brani che spaziano dall’indie-pop al rap, passando per il rock e l’elettronica sperimentale, con collaborazioni d’eccezione come Damon Albarn, Master Peace e il duo indie-rock americano Sports, autori del secondo singolo estratto, Take It Back.

Warm Up è l’album che Etienne De Crècy “avrebbe sempre voluto fare”, come ha dichiarato in più occasioni. Un disco che negli intenti del produttore racchiude tutta la sua maestria produttiva e la sua capacità di superare i confini tra generi, collaborando con artisti di fama internazionale e talenti emergenti che dimostrerà che è un artista che non ha paura di reinventarsi e di sfidare le convenzioni.



